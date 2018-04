Bei „Unter uns“ gibt es ein neues Traumpaar! Die Lovestory zwischen Easy Winter (Lars Steinhöfel, 32) und Richard "Ringo" Beckmann (Timothy Boldt) kommt bei den Zuschauern sehr gut an – und das weltweit.

Unter dem Hashtag #Ringsy bekommen die beiden Darsteller viele Fanbriefe - sogar von Usern aus Südamerika, Russland oder der USA.

„Entgegen aller anfänglichen Skepsis gegenüber der Geschichte rund um Ringo und Easy, hat diese weite Kreise gezogen - bis hin nach Nord- und Südamerika sowie in den asiatischen Raum: Russland, Indonesien, Indien und in viele weitere Länder. Über diese Reichweite bin ich persönlich komplett sprachlos. Ich kann es mir aber auch erklären: Die Thematik Homosexualität wird immer noch in weiten Teilen der Erde tabuisiert und gerade dann kann man durch soziale Medien „ausbrechen“ und sieht, dass man nicht alleine ist“, erklärt Lars Steinhöfel gegenüber RTL, welcher auch im wahren Leben homosexuell ist.

„Niemand hat damit gerechnet, dass Easy und Ringo einmal ein Paar werden. Gerade weil die beiden so unterschiedliche Charaktere sind, polarisiert die Story sehr. Die meisten Fans lieben es“, sagt Timothy Boldt. Wie es weitergeht, zeigt RTL täglich um 17:30 Uhr bei „Unter uns“.