Unter uns: Easy schwebt in Lebensgefahr!

Bei diesem Anblick stockt den "Unter uns"-Fans der Atem: Easy (Lars Steinhöfel) liegt unter Trümmerteilen begraben, bewusstlos und schwer verletzt. Diese dramatischen Bilder werden heute Abend in der RTL-Serie zu sehen sein.

Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Wird der Soap-Liebling dieses Unglück überleben - oder stirbt er etwa den Serientod?

Was passiert ist: Easy bekommt von seinen Freunden schwere Vorwürfe, weil er angeblich an der Haftentlassung von Rolf Jäger schuld sein soll. Daraufhin stürmt er wütend nach Hause in die alte Schneiderei und knallt die Tür hinter sich zu. Durch die Erschütterung rieselt Putz von der Decke, doch das ignoriert Easy zunächst. Ein folgenschwerer Fehler! Denn als er bei nächsten Mal die Tür hinter sich zufallen lässt, stürzt die komplette Decke ein und begrabt ihn unter sich. Große Holzbalken und Steine fallen genau auf die Stelle, auf der Easy steht.

Wie schwer seine Verletzungen wirklich sind, zeigt sich heute Abend ab 17.30 Uhr bei " ".