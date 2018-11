Unter Uns: Er steigt nach 18 Jahren aus!

Es ist offiziell! Miloš Vuković macht Schluss. Er verlässt " "! Doch wirklich für immer?

Miloš Vuković: Abschied nach 18 Jahren

Am 24. März 2000 startete Schauspieler Miloš Vuković bei "Unter Uns" durch. Als Paco eroberte er schnell die Herzen der Fans - und zwar 18 Jahre lang. Doch jetzt heißt es für ihn Abschied nehmen. In der 6000 Folge der Serie fährt Paco mit seinem Bulli los, in ein neues Abenteuer. "Für Paco ist es ganz klar, dass er aus der Schillerallee raus muss, um sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Also steigt er in seinen Bulli und fährt los", bestätigt der 37-Jährige.

Unter Uns: Sensationelles Comeback!

Und Paco musste in der Vergangenheit viel durchmachen. Er war gelähmt, sein Sportstudio ging in Flammen auf und er musste den Tod seiner Frau Elli verkraften. Nun beginnt für die Rolle ein neues Leben...

Unter Uns: Gibt es ein Comeback?

Nach 18 Jahren fällt so ein Abschied sicher nicht leicht. Doch die Fans dürfen hoffen. Denn ein Comeback ist für Miloš Vuković nicht ausgeschlossen. "Ich hoffe, dass Paco zurückkommen wird. Denn: Diese Geschichte ist für mich als Schauspieler eine große Herausforderung, dass die Figur, die ich spiele, in so einem Dilemma steckt. Das hat sehr viel Potenzial, dazu kann man viel erzählen, und daher würde ich mich freuen, wenn Paco eines Tages in die Serie zurückkommt", erklärt er.