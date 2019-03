Unter Uns: Jaaa! Dieses Urgestein feiert sein Comeback!

18 Jahre lang spielte Miloš Vuković bei " " die Rolle des Paco Weigel. Er gehörte zu den beliebtesten Figuren der Serie. Doch dann der Schock! Im November 2018 gab er plötzlich seinen Ausstieg bekannt. Jetzt kommt er wieder zurück!

Miloš Vuković alias Paco Weigel kommt zurück

Knapp vier Monate war Paco Weigel weg. Schon bei seinem Ausstieg hofften viele Zuschauer, dass sie ihn irgendwann wiedersehen. Kein Wunder, Paco ist nicht den Serientod getorben, ein Comeback war also zu keiner Zeit ausgeschlossen. "Für Paco ist es ganz klar, dass er aus der Schillerallee raus muss, um sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Also steigt er in seinen Bulli und fährt los", erklärte Schauspieler Miloš Vuković damals.

Das er nun so schnell wieder zurückkommt, damit hat aber niemand gerechnet.

Unter Uns: Paco ist schon ab dem 2. April zu sehen!

Schon am 2. April können sich die Fans wieder auf Paco freuen. Dann kommt er zurück in die Schillerallee zurück. Wieso er so schnell zurückkehrt, und wie die anderen reagieren? Man darf gespannt sein....