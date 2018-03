Unter Uns: Pauline Angert steigt aus!

Knapp anderthalb Jahre schlüpfte Pauline Angert bei "Unter Uns" in die Rolle der KayC Schneider und sorgte in der Schillerallee für viel Wirbel. Jetzt verabschiedet sich die Schauspielerin aus der Serie!

"Unter Uns": Pauline Angert sagt Tschüss!

In der Serie war KayC nicht gerade beliebt. Durch ihre Intrigen wurde es auch nicht besser. Doch obwohl es aktuell besser läuft und KayC tatsächlich das Herz von Tobias erobert, sagt sie Tschüss. KayC verlässt Köln.

Pauline Angert kam gut bei den Fans an

Obwohl die Rolle KayC nicht so gut in der Schillerallee ankam, feierten die Fans Pauline Angert umso mehr, wurde sogar zur "Sexiest 'Unter uns' Woman" gewählt. Trotzdem macht sie jetzt Schluss - und zwar mit einem spektakulären Abgang. "Ich war sehr geschockt, frustriert und traurig, als ich das Ende gelesen habe. Es wird sehr, sehr dramatisch. Ich glaube, dass das sehr überraschend kommt für viele Fans und dass man so einen Ausstieg bei 'Unter Uns' wahrscheinlich noch nicht so oft gesehen hat", verrät sie RTL.