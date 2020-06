Unter Uns: Sarah Stork sucht einen Vater für ihr Baby

Trotzdem ist sie zuversichtlich, dass der Kindsvater seine Verantwortung ernstnehmen wird. "Der Vater wird sich auch kümmern, wir sind ja nicht im Streit, auch wenn er nicht mein Partner ist. Wir leben nur nicht zusammen, er lebt weiter weg, und wir werden Wege finden", betont sie im Interview mit RTL.

Auch wenn die Schwangerschaft am Anfang wie ein Schock war - inzwischen freut sich Sarah auf die Mutterrolle. "Meine größte Angst war, dass ich Beruf und Familie nicht unter einen Hut bekomme", gesteht sie. "Ich wollte aber immer die perfekte Familie, wie in Disney-Filmen oder im Märchen. Nun ist es bei mir etwas anders gekommen."

Unterstützung bekommt sie ihre von ihrer Familie - einen Mann braucht sie deshalb nicht zwingend in ihrem Leben. "Mein Fokus liegt jetzt erst mal auf meinem Kind. Als Hochschwangere geht man ja auch nicht mehr auf so viele Partys", lacht Sarah Stork. "Aber ich wünsche mir natürlich schon, irgendwann wieder einen Mann an meiner Seite zu haben, der kein Problem damit hat, dass ich schon ein Kind habe."