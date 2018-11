Unter Uns: Sensationelles Comeback!

Reddit this

In diesem Jahr hat sich Schauspielerin Tabea Heying eine Pause von " " gegönnt. Aus einem guten Grund: Die Britta-Darstellerin ist im Februar Mama geworden. Jetzt steht sie wieder vor der Kamera!

Tabea Heying ist zurück bei "Unter Uns"

In der Serie verließ Britta die Schillerallee, weil sie nach Singapur ging. Nun kommt sie wieder zurück. Tabea steht sogar schon fleißig vor der Kamera. Die Fans müssen sich aber noch etwas gedulden. Erst im Ende Januar werden sie sie wieder im sehen.

Britta sorgt aber schon vorher für eine böse Überraschung. Noch bevor sie in die Schillerallee zurückkommt, macht sie per Mailbox mit Rufus Schluss. Sie glaubt, er hat was mit seiner Nachbarin Andrea angefangen!

Tabea Heying: So bringt sie Job und Baby unter einen Hut

Für Tabea ist es jetzt eine ganz andere Herausforderung vor der Kamera zu stehen. Schließlich ist sie jetzt Mama. Wie sie Job und Baby unter einen Hut bekommt? "Wenn ich nur eine kurze Szene drehe, bringe ich Monty auch schon mal mit. Der kleine Herzensbrecher genießt die Aufmerksamkeit von meinen Kolleginnen und liebt es, in der Maske mit Pinseln zu spielen. Ansonsten ist Monty im Moment beim Papa. Es ist toll, dass die Kinder in der heutigen Zeit auch mit ihren Vätern aufwachsen", verrät sie gegenüber .