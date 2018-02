Unter Uns-Star Tabea Heynig: Das Baby ist da!

Erst vor knapp drei Wochen machte Tabea Heynig ihre Schwangerschaft öffentlich. Jetzt ist ihr Baby da! Die "Unter Uns"-Darstellerin ist mit 47 Jahren zum ersten Mal Mama geworden.

Unter Uns-Star Tabea Heynig: Schwanger mit 47!

Tabea Heynig: So heißt ihr Sohn!

Im RTL-Interview hat Tabea Heynig die wunderbaren Baby-News verraten - und auch den Name ihren neugeborenen Sohnes! Der kleine Mann heißt Monty.

"Es ist kaum in Worte zu fassen: Wir sind unfassbar glücklich, dankbar und auch unfassbar müde! Wie wahrscheinlich alle frischgebackenen Eltern haben wir unser Baby nach der Geburt einfach nur schockverliebt stundenlang angestarrt: es schlief! Auf einmal war es Mitternacht, unser Sohn wurde wach und schrie. Wer jedoch die goldene Elternregel "Schlafen, wenn das Baby schläft" missachtet, wird mit Schlafentzug gestraft...", schwärmt Tabea Heynig happy.

Tabea Heynig: Das späte Mutterglück liegt in der Familie

Mit ihren 47 Jahren galt Tabea Heynig als Risiko-Schwangere. Doch die gesamte Schwangerschaft verlief reibungslos. Und sie verrät: Das späte Mutterglück liegt tatsächlich in der Familie. "Das Spätgebären scheint in unserer Familie zu liegen. Meine Mutter hat mich mit 42 Jahren bekommen! Das war in den siebziger Jahren schon ein Risiko, da es viele medizinischen Techniken wie zum Beispiel Ultraschall noch gar nicht gab! Da hatten wir es wesentlich besser." Mama und Baby geht es heute gut - und das ist ohnehin das Wichtigste.