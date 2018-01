Unter Uns-Star Tabea Heynig: Schwanger mit 47!

Das ist wirklich eine Überraschung! "Unter Uns"-Star Tabea Heynig erwartet mit 47 Jahren ihr erstes Baby. Für sie geht damit ein großer Traum in Erfüllung!

Tabea Heynig: Ist schon im Mutterschutz

In einer Videobotschaft auf der Facebook-Seite von "Unter Uns" strahlt Tabea Heynig ind ie Kamera: "Ich bin schwanger! Ich werde Mutter und ich bin so glücklich, weil ein ganz ganz großer Traum von mir in Erfüllung geht. Deshalb ist die Britta jetzt auch in Singapur und ich bin in Mutterschutz."

Erst im Januar heiratete der Serienstar ihren Freund Oliver. Jetzt bereiten sich die beiden auf den gemeinsamen Nachwuchs vor...

Tabea Heynig: Ausstieg bei "Unter Uns"?

Doch wie geht es nach der Geburt beruflich für Tabea Heynig weiter? Steigt sie etwa ganz bei "Unter Uns" aus? Keine Sorge! Die Schauspielerin hat nicht vor die Serie zu verlassen. "Britta kommt wieder - aus Singapur. Aber wie, dass darf ich jetzt noch nicht verraten", so der TV-Star.