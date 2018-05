Unwetter: Tornado-Gefahr für Deutschland!

In Viersen wütete gerade erst ein Tornado und hinterließ maßig Schäden! Jetzt drohen neue Tornados über Deutschland!

Nach Hitze-Welle: Dramatischer Wetterwechsel!

Es drohen Tornados über Deutschland!

An Pfingsten ist das Wetter in Deutschland durchwachsen. Im Norden können sich die Menschen auf schlne Tage freuen, mit Sonnenschein und waremn Temperaturen. Im Süden hingegegn kann es zu starken Gewittern kommen. "Bei einem Kurzurlaub in Deutschland gilt: Ab an Nord- und Ostsee. Dort oben macht sich Hoch Sven ebenfalls bemerkbar. Nach Süden hin dagegen gibt es immer wieder Wolken", weiß Wetter-Experte Dominik Jung von wetter.net.

Diese Gewitter im Süden können gefährlich werden!

"Diese haben vielfach Unwetterpotenzial mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Auch die Bedingungen zur Bildung von Tornados sind dann offenbar wieder sehr günstig", warnt Meteorologe Dominik Jung.

Ob sich tatsächlich Tornados bilden, ist allerdings nicht sicher. Bleibt zu hoffen, dass es gar nicht erst soweit kommt....