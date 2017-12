Unwetterwarnung: Blitzeis und Schnee vor dem Jahreswechsel!

Kurz vorm Jahreswechsel schlägt der Winter nochmal zu. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat sogar eine Wetterwarnung herausgegeben.

Gewarnt wird vor allem vor Blitzeis im Westen, aber auch Sturmböen und Schneefälle sind am Freitag möglich. Besonders auf den Straßen und Fußwegen kann es dadurch extrem glatt werden. Die Höchstwerte liegen bei 1 bis 5 Grad, die Schneefallgrenze liegt bei 600 Metern – im Flachland sind nachts aber auch Schneefälle möglich.

Der Jahreswechsel fällt ins Wasser. Es drohen teilweise heftige Regenfälle in ganz Deutschland. Mit bis zu 15 Grad wird es im Westen aber extrem mild – im Süden werden nur einstellige Bereiche erreicht. Beim „Böllern“ sollte also definitiv wetterfeste Kleidung getragen werden. An den Küsten drohen außerdem Sturmböen. Bereits am Samstag zieht ein Regengebiet über Deutschland – in höheren Lagen ist sogar Dauerregen möglich. Am Neujahrstag soll sich das Wetter wieder etwas bessern. Insgesamt wird es in den nächsten Tagen aber ungemütlich.