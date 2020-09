Urlaubs-Check: Die Traum-Ziele der Stars in Deutschland

Wer braucht schon Thailand, Bali und Co.? Denn auch in Deutschland kann man super die Seele baumeln lassen. Dieses Jahr heißt es: Wellness in Weissenhäuser Strand statt Schlangestehen am Flughafen, eine Auszeit am Tegernsee statt Mundschutz-Pflicht am Strand und Shopping in Stuttgart statt Risiko-Urlaub in Mailand. Schließlich ist es zu Hause doch auch sehr schön, finden auch die VIPs. Zu Recht! Und das Beste: Jede gesparte Stunde bei der An- und Abreise kommt der absoluten Erholung zugute - zumal sich alle Orte ganz unkompliziert mit dem Auto erreichen lassen. Wir nehmen uns die Urlaubs-Tipps der Stars zu Herzen und packen schon mal die Koffer...

Die besten Reise-Tipps der Stars