Urs Egger: Der beliebte Regisseur ist tot

Urs Egger ist tot. Der Regie-Star hatte seine Ausbildung am American Film Institute in Los Angeles absolviert.

Fans und Freunde aus aller Welt trauern um Urs Egger. Der Regisseur starb am Samstag im Alter von 66 Jahren. Das bestätigte der Beliner Theaterverlag Henschel Schauspiel online.

Abschied von Urs Egger

„Lieber Urs, was für ein Leben. Wir denken an dich, wir danken dir für deine warme Herzlichkeit, deine charmante Haltung, deine klugen Ideen, deine guten Filme, deine ansteckende Zuversicht“, heißt es in dem Abschiedsbrief an den Schweizer.

In der Filmwelt war der Regisseur nicht nur für seinen Fernseh-Mehrteiler „Opernball“ bekannt, sondern auch für sein Mitwirken an internationalen Filmen wie „ 007 – Ein Hauch des Todes“ und „Der Maulwurf“.

Vor wenigen Tagen wurde Eggers neuester Historienfilm "Das Wunder von Wörgl" für den Grimme-Preis nominiert. Die begehrte Auszeichnung gewann er im Laufe seiner Karriere bereits zweimal für die Fernsehfilme „An der Grenze“ und „Der Fall Bruckner.“

