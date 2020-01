US-Künstler John Baldessari ist tot!

John Baldessari ist tot! Der Künstler schloss am vergangen Sonntag (05.01.) im Alter von 88 Jahren für immer seine Augen. Die bestätig nun seine Stiftung gegenüber der "Los Angeles Times".

John Baldessari gehörte zu den einflussreichsten Künstlern

Große Bekanntheit erlangte John Baldessari vor allem mit Foto- und Videoarbeiten, Kollagen und Foto-Bild-Montagen, welche die sogenannte Konzeptkunst wesentlich mitgeprägten und zahlreiche junge Künstler inspirierten. 2009 erhielt er für sein Lebenswerk den Goldenen Löwen der 53. Biennale von Venedig. Drei Jahre später wurde ihm der Kaiserring der Stadt Goslar verliehen, welcher einer der weltweit wichtigsten Preise für moderne Kunst ist. Auch zeichnete Baldessari im September 2015 mit der National Medal of Arts (für 2014) aus.

Die Todes-Nachricht erschüttert das Netz

Wie via "Social Media" deutlich wird, sind Freunde, Kollegen und Fans in großer Trauer über den Tod von John Baldessari. So ist zu lesen: "John Baldessari, der der Konzeptkunst eine Dosis Humor verpasst hat, ist mit 88 gestorben", "John Baldessari wird ein inspirierendes Vorbild sein und sein nie langweiliges Werk überdauern. Ich erinnere mich gerne daran, dass ich ihn 2010 zu einem Interview und Abendessen in seiner Ausstellung Pure , The Metropolitan Museum of Art, New York, getroffen habe."

