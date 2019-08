US-Moderatorin Jessi Combs ist tot!

Große Trauer in der US-Medienwelt! Am 27. August verstarb Jessi Combs im Alter von nur 36 Jahren. Wie berichtet wird, verstarb sie beim Versuch, einen neuen Geschwindigkeitsrekord als "Schnellste Frau der Welt auf vier Rädern" aufzustellen.

Jessi Combs verstarb an der Unfallstelle

"In tiefer Trauer (...) teilen ihre Familie und enge Freunde mit, dass Rennfahrerin und -Persönlichkeit Jessi Combs tödlich verunglückt ist", heißt es durch einen Sprecher der Familie gegenüber "Yahoo! ". Jessi verunglückte tödlich, als sie den Rekordversuch in einem ausgetrockneten See unternahm. Wie "People" berichtet, soll Jessi noch an Ort und Stelle für tot erklärt wurden sein.

Jessi wollte ihren eigenen Rekord brechen

Schon 2013 erreiche Jessi in dem Unglücksfahrzeug, auf einem Salzsee im US-Bundesstaat Utah, eine offizielle Rekordgeschwindigkeit von 632 km/h. Jetzt wollte sie ihren eigenen Rekord toppen und musste dafür mit ihrem Leben bezahlen. Wann eine Trauerfeier zu Ehren der Moderatorin stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.

