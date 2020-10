US-Rapper Saint Dog: Er ist im Alter von 44 Jahren gestorben!

Wie Quellen gegenüber "TMZ" berichteten, wurde Saint Dog am vergangenen Mittwochmorgen im Haus eines Freundes für tot erklärt. Wie es heißt, habe sein Freund Saint Dog noch lebend im Schlafzimmer am Boden liegend aufgefunden, bei dem Eintreffen der Sanitäter kam aber schon jede Hilfe zu spät. Woran der 44-Jährige verstarb, ist nicht bekannt. Im Netzt verabschieden sich zahlreiche Fans und Freunde von ihrem Idol. "Unser Beileid geht an seinen Sohn Max und seine gesamte Familie, Freunde und Fans" heißt es von Kevin Zinger, Geschäftsführer des Plattenlabels Suburban Noize Records, gegenüber "TMZ".