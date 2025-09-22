US-Rocker Sonny Curtis ist tot: Das ist über die Todesursache bekannt
Sonny Curtis war einer der prägenden Musiker des amerikanischen Rock’n’Roll. Nun ist er im Alter von 88 Jahren gestorben.
Sonny Curtis bleibt in der Musikwelt unvergessen.
© IMAGO / Newscom / AdMedia
Am Samstag wurde bekannt, dass Sonny Curtis nach einer plötzlichen Krankheit verstorben ist. Details zu den Todesumständen gibt es bislang nicht. Bekannt ist lediglich, dass er im Kreis seiner Familie war und friedlich einschlief.
Seine Tochter schrieb in einem bewegenden Social-Media-Post: „Ich bin untröstlich, euch mitteilen zu müssen, dass mein Vater Sonny gestern nach einer plötzlichen Krankheit gestorben ist. (…) Er war 88 Jahre alt und hat ein außergewöhnliches Leben geführt. Er hat Spuren in dieser Welt hinterlassen und in den Herzen all derer, die ihn kannten.“
Die Familie bat darum, sein Leben mit Freude statt Trauer zu betrachten – ganz in Curtis’ Sinn, der sich immer mehr als Musiker und Geschichtenerzähler verstand denn als Rockstar.
Eine Legende des Rock’n’Roll
Curtis gehörte zu den Musikern, die den Übergang von Rockabilly zu Rock’n’Roll entscheidend mitgestalteten. Schon als Teenager stand er mit Größen wie Elvis Presley und Johnny Cash auf der Bühne, später wurde er Gitarrist bei den Crickets, der Band von Buddy Holly. Nach Hollys tragischem Tod 1959 übernahm er dort die Rolle des Frontmanns.
Seine Songs schafften es oft erst in Coverversionen an die Spitze der Charts – allen voran „I Fought the Law“, das in den 60er-Jahren durch die Bobby Fuller Four und später durch The Clash zur Hymne wurde. Auch „More Than I Can Say“ und „Walk Right Back“ zählen bis heute zu Klassikern, die von unzähligen Künstlern neu interpretiert wurden.
Hits für die Ewigkeit
Neben „I Fought the Law“ stammt auch der Titelsong zur „Mary Tyler Moore Show“ von ihm. Das Stück „Love Is All Around“ begleitete die erfolgreiche US-Sitcom in den 70er-Jahren und wurde zu einer Hymne für eine Generation von Frauen, die im Fernsehen erstmals als selbstständig und beruflich unabhängig gezeigt wurden.
Curtis’ Vielseitigkeit zeigte sich auch in anderen Genres: Für die Everly Brothers lieferte er mit „Walk Right Back“ einen Welthit, für Glen Campbell schrieb er „The Straight Life“. Auch Country-Sänger wie Keith Whitley griffen auf seine Kompositionen zurück.
Ein Leben für die Musik
Curtis stand bis ins hohe Alter auf der Bühne, ob solo oder mit den Crickets. 1991 wurde er in die Nashville Songwriters Hall of Fame aufgenommen – eine der höchsten Auszeichnungen für amerikanische Songwriter.
Er mag nun gestorben sein, doch seine Musik bleibt. Ob im Rock, Country oder Fernsehen – Sonny Curtis’ Melodien prägen Generationen und machen ihn unsterblich.