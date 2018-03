Uta Kargel: Endlich! Zurück bei "Sturm der Liebe"

Fans von "Sturm der Liebe" können erleichtert aufatmen: Eine der Lieblingsschauspielerinnen ist wieder am Start! Uta Kargel (36) flimmert endlich wieder als Eva Saalfeld über die Mattscheibe. Für ihre TV-Abstinenz hat sie allerdings auch gute Gründe...

Uta Kargel: Deshalb ihre TV-Pause!

"Ich habe mein Studium in Kulturwissenschaften mit dem Master abgeschlossen. Weil ich ja eigentlich gelernte Buchhändlerin bin, habe ich nebenbei in der Patientenbibliothek der Charité in Berlin gearbeitet und dort Bücher auf die Stationen gebracht. Außerdem habe ich viel mit Kindern gearbeitet, zuletzt als Schulhelferin an einer Gemeinschaftsschule. Mich von der Schulklasse und dem Mädchen, das ich dort begleiten durfte, zu verabschieden, ist mir richtig schwergefallen", gesteht sie gegenüber "spot on news". Sieben Jahre lang war sie nicht bei "Sturm der Liebe" zu sehen - ihr Comeback ist unerwartet, aber sehr in Sinne ihrer Fans!

Uta Kargel: Zurück bei "Sturm der Liebe"

Im Promiflash-Interview verrät Lorenzo Patané (41), der ihr TV-Gatte Robert spielt, was er von Utas Rückkehr hält: "Es freut mich enorm, wieder mit Uta vor der Kamera zu stehen. Das war sicher auch einer der Gründe, warum ich zurückgekehrt bin, weil der Kontext mit Uta zu spielen ist einfach toll. Sie ist sensationell", schwärmt der gebürtige Sizilianer. Wie schön - dann steht einer zweiten TV-Karriere ja nichts mehr im Wege!