Uwe Abel: Es reicht! Frau Iris platzt der Kragen

Die Fans können Iris nur zustimmen. Unter dem Post häufen sich Kommentare wie "Er ist der Einzige, der mir authentisch erscheint. Schade, dass man ihn so ausgrenzt, aber steht einfach drüber", " Uwe weiß halt was, wichtig ist im Leben ist. Keine Rabattcodes, Schönheits-OPs oder Oceans Apart-Klamotten, sondern Ehrlichkeit, Respekt und Gesundheit" und "Ich sehe das genauso. Ich denke die Herrschaften spüren langsam, dass Uwe eine große Konkurrenz ist. Das Verhalten ist unter aller Sau." Viele feiern Uwe wegen seiner authentischen Art schon als Gewinner. Ob er am Ende wirklich mit dem Sieg nach Hause geht? Das wird sich in den nächsten Tagen zeigen...