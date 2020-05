Uwe & Iris Abel: Jetzt kommt die bittere Wahrheit ans Licht!

Reddit this

Die Corona-Krise stellt uns momentan ganz schön auf die Probe. Auch Bauer Uwe und seine Frau Iris leiden extrem unter der Situation. Sie mussten vor einigen Wochen ihr Hof-Café schließen. "Wir mussten unser Hof-Café jetzt zumachen, um uns und andere zu schützen", verkündeten sie traurig vor einigen Wochen. Zwar verkaufen sie mittlerweile Torten to go, doch die finanziellen Einbußen sind trotzdem im fünfstelligen Bereich...

Iris Abel musste sich einen neuen Job suchen

Doch den Kopf in den Sand stecken kommt für die taffen -Bauern nicht infrage. Iris hat sich jetzt einen 450-Euro-Job im Altenheim gesucht. "Ich arbeite dort drei Tage die Woche, habe auch mit Demenzkranken zu tun. Das geht teilweise an die Nieren, macht aber doch sehr großen Spaß, weil ich gerne mit Menschen zu tun habe", erzählt sie Sender . Lässt sich nur hoffen, dass Iris und Uwe die Krise so gut überstehen...

