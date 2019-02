Vaclav Vorlicek: Der Aschenbrödel-Regisseur ist tot

Reddit this

Der tschechische Filmemacher starb am 5. Februar im Alter von 88 Jahren in Prag, wie mehrere Medien berichten. Vaclav Vorlicek erlag einem Krebsleiden, heißt es. Der Regisseur machte sich in den 70er und 80er Jahren einen Namen, als er Fantasy-Kinderserien wie "Der fliegende Ferndinand" und "Die Märchenbraut" drehte.

Vaclav Vorlicek war international erfolgreich

Seine Filme wurden auch im deutschen Fernsehen gezeigt, Neben seiner Arbeit als Regisseur war Vaclav Vorlicek auch als Drehbuchautor tätig. Als sein erfolgreichster Film gilt "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" aus dem Jahr 1973. Die Märchenverfilmung läuft bis heute in mehreren europäischen Ländern zu Weihnachten. Auch bei den Verfilmungen "Der Prinz und der Abendstern" und "Wie man Dornröschen wachküsst" wirkte er mit.

Das letzte Mal führte Vaclav Vorlicek 2001 für einen Familienfilm Regie. Er war Witwer und hinterlässt zwei Kinder.