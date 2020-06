Valentina Pahde: Ja, es ist ein Verlobungsring, aber...

Doch was an ihrem Finger glitzerte, war viel interessanter. Ein kleiner Solitärring funkelte am linken Ringfinger. Das kann nur ein Verlobungsring sein.

Gegenüber InTouch Online bestätigt der GZSZ-Star auf der "Movie meets Media": "Ja, es ist ein Verlobungsring." Steht jetzt also doch die Hochzeit an?

"Nein, Raùl hat mir keinen Antrag gemacht", ergänzt sie allerdings. "Das Foto war vielleicht nicht so schlau von mir", lacht die Blondine und zögerte die Pointe weiter hinaus.

"Der Ring ist Requisite! Das ist der Verlobungsring von Sunny und Vince. Ich habe das Foto in der Drehpause gemacht und nicht darüber nachgedacht, was das auslösen würde", klärt sie die Sache mit dem Ring endlich auf.

Also bleibt es doch erstmal bei dem alten Stand: Heiraten? - Ja, aber jetzt noch nicht. Einen kleinen Verlobungshinweis für ihren Freund Raùl Richter gibt sie allerdings noch. "Ich muss ja ehrlich zugeben: Ein bisschen größer dürfte mein richtiger Verlobungsring schon sein. Kein fetter Klunker, aber schon ein wenig größer als der von Vince und Sunny", kichert sie.