Valentina Pahde: Überraschende Liebes-Beichte

Aber wieso ist sie eigentlich solange alleine? Dafür hat die Schauspielerin eine Erklärung: "Wenn man in dem Beruf ist, den wir haben und so in der Öffentlichkeit steht, macht das die Partnersuche natürlich nicht einfacher." Und weiter: "Das beste Beispiel: Egal wie oft ich ausgehe in der Vergangenheit, ich werde einfach nicht angesprochen. Die trauen sich einfach nicht. Das finde ich schade, dass die Männer sich da so verändert haben. Ich merke das auch, wenn mich jemand irgendwo sieht. Statt mich anzusprechen, schreibt er mit auf Instagram. Weil es einfacher ist, dort einen Korb zu kriegen – das ist ja meistens die Angst der Männer – als im echten Leben. Das finde ich so schade!"

Also Männer, traut euch....

Wieso haben sich Valentina Pahde und Raul Richter getrennt? Die Antwort gibt es im VIDEO: