Valentina Pahde: Überraschende Liebesbeichte

Valentinas "GZSZ"-Figur Sunny Richter hatte in der Serie einen ganz schönen Männerschleiß. U.a. war sie mit Philip Höfer (Jörn Schlönvoigt) zusammen. Mittlerweile sind die beiden gut befreundet. Eine Tatsache, die Valentina überhaupt nicht nachvollziehen kann. Eine Freundschaft mit dem Ex ist für sie ein absolutes No-go. "Ich kann nicht mit jemandem befreundet sein, wo mal Gefühle waren", erklärt sie im "GZSZ"-Podcast ihre Einstellung. Das sei einem neuen Partner gegenüber nicht fair. "Ich möchte so etwas nicht", betont die 27-Jährige weiter. Ihr angeblicher Freund Rúrik muss sich also keine Sorgen machen.