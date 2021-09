Valentina Pahde & Rúrik Gíslason: Erwischt! Knutsch-Knaller in Berlin

Schon lange fragen sich die Fans, was wirklich zwischen Valentina Pahde und Rúrik Gíslason läuft. Die Hinweise auf eine mögliche Beziehung zwischen den beiden verdichten sich. So wurde die "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Beauty vor kurzem mit der Kappe des Fußballers gesehen. Und auch die Urlaubsfotos, die sich auf den Profilen der beiden finden lassen, deuten darauf hin, dass sie gemeinsam ein paar schöne Tage in der Sonne verbracht haben...