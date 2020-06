Valentina Pahde: Zeigt sie hier ihren Verlobungsring?

Der wunderschöne Bling Bling-Ring an ihrer linken Hand! Hat Raùl Richter (29) etwa um ihre Hand angehalten?

"Natürlich will ich irgendwann heiraten. Ich bin ja nur mit ihm zusammen, weil ich denke, er ist der Richtige", erklärte sie noch im November. Fügte aber rasch hinzu: "Doch so schnell geht es nicht." Ihr Süßer könnte das aber anders sehen. Die beiden sind seit April 2015 ein Paar und zeigen sich immer wieder extrem verknallt bei Instagram. Ganz davon abgesehen, dass Valentina ihren Raùl sowieso schon "Mann" nennt. Kein Wunder also, dass der ein oder andere bei diesem Paar schon die Hochzeitsglocken läuten hört...