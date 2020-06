Valeria Lukyanova: Frühlingstrend Blumen-Make-up?

Ihr Körper ist wie ein einziges Kunstwerk, eine menschliche Barbie. Ihr Style ist kindlich und ihr Make-up künstlich. Die Puppen-Frau lebt in ihrer eigenen Welt.

Nun präsentiert sie uns auf Facebook ihr neues, frühlingshaftes Make-up. Als wäre diese Frau nicht auch schon ohne Blumen auf den Augenlidern unübersehbar... Valeria Lukyanova hat sich mit einem schwarzen Eyeliner den Umriss einer Blüte über ihr Lid gemalt und die Blumenfarbe, wie könnte es auch anders sein, natürlich in ihrer Lieblingsfarbe Rosa gewählt. Die Farbe Rosa setzt ihre riesigen, eisblauen Augen noch mal zusätzlich so richtig in Szene.

Eine lustige Idee ist das außergewöhnliche Make-up allemal, alltagstauglich für den normalen Menschen aber eher nicht. Auf jeden Fall bereitet dieses süße Foto einem gute Laune. Dann kann der Frühling ja kommen.