Vanessa Fuchs bildet zum Karneval mit ihrem Freund ein Footballteam

hat nun schon mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie große Freude am Verkleiden hat. So sahen wir sie mit ihrem Freund Jonas Krämer schon im Totenkopflook zu Halloween.

Wenig später posierte sie für ein umstrittenes Zeitschriftencover als frei interpretierte Prinzessin Leia. Und nun zeigt sie uns, wie es bei ihr und ihrem Freund zum Karneval aussieht.

Zwar wird Make-up und Theaterschminke dieses Mal deutlich sparsamer eingesetzt, dafür haben Vanessa und Jonas am restlichen Kostüm deutlich schwerer zu tragen. Auf Facebook posieren die beiden Verliebten als Kölner Footballspieler. "Jeck in Kölle", kommentiert Vanessa feierfreudig.

In dem Look kommt sie auf jeden Fall besser bei den Fans an, als mit dem leicht albernen Cover vom Karnevalsmagazin. Doch sie betonte bereits gegenüber Gala, dass sie sich die Kritik ohnehin nicht all zu sehr zu Herzen nahm: "Ich habe das Cover in meiner Heimatstadt gemacht und da kommt es auch supergut an. Ich muss mich dafür doch nicht schämen! Es zeigt doch auch, wie heimatverbunden ich bin."