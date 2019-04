Vanessa Mai: Alles Aus und vorbei? Große Sorge um die Sängerin!

Was ist nur bei los? Vor einigen Tagen ließ die Schlagerprinzessin verkünden, dass ihre Tour-Termine vorerst auf Eis liegen. Für ihre Fans ein absoluter Schock. Doch damit nicht genug...

Lena Meyer-Landrut: Öffentlicher Diss gegen Andrea Berg!

Vanessa Mai verwirrt mit Instagram-Post

Via sorgt Vanessa Mai nun bei ihren Fans für jede Menge Kopfzerbrechen. So postet sie ein Bild von sich, zu dem sie Charlie Chaplin zitiert: "An den Scheidewegen des Lebens stehen keine Wegweiser." Doch was will Vanessa mit diesen Worten sagen? Will sie etwa ihre Schlager-Karriere auf Eis legen, oder kündigt sie damit eine private Lebens-Veränderung an?

Vanessas Fans sind irritiert

Wie unter dem Post deutlich wird, sind Vanessas Fans in großer Sorge um ihr Idol. So kommentieren sie: "Willst du dich scheiden lassen oder wie?" sowie "Meine Gedanken fahren Achterbahn. Erst die 3 romantischen Posts und jetzt Scheideweg. Geht da was auseinander? Ist natürlich Privatsache, aber man macht sich so seine Gedanken." Vanessa gab zu den Spekulationen bis jetzt noch kein Statement ab. Wir können also weiterhin gespannt sein...