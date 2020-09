Vanessa Mai: Aus und vorbei!

Vanessa schlüpfte tatsächlich in die Rolle der Pop-Diva. Für die Sängerin war die Sendung eine echte Herausforderung. " Vor allem wenn man bedenkt, dass die Haut unter der Maske nicht atmen kann. Man schwitzt unter der Maske sehr und hat viel Gewicht und Druck auf dem Kopf. Es ist wichtig, das man versucht das alles auszublenden und sich voll auf die Performance zu konzentrieren", erklärte sie nach ihrem Aus gegenüber RTL. Trotzdem hat sie die Entscheidung, an der Show teilzunehmen, nicht bereut. " Die Chance in einer so tollen Show JLo performen zu dürfen war für mich ein Highlight. Ich hatte so viel Spaßund nehme eine neue Erfahrung für mich mit."

Ehe-Drama bei Vanessa und Mann Andreas! Die ganze Geschichte erfahrt ihr im Video: