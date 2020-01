Vanessa Mai: Aus und vorbei! Sie zieht einen radikalen Schlussstrich!

Eigentlich ist Vanessa Mai für ihre lockere und fröhliche Art bekannt. Um so verwunderlicher somit die jüngste von der Sängerin...

Vanessa Mai musste mit der Vergangenheit brechen

Wie Vanessa nun bei "MDR um 4" berichtet, musste sie in ihrem Leben einige Menschen hinter sich lassen, um glücklich zu werden. So erklärt sie: "Ich hatte Leute um mich, die mir das Gefühl gegeben haben, ich muss mich schämen für das, was ich mache, was mich eigentlich glücklich macht, was mir eigentlich Spaß macht. Und das Schlimmste ist, wenn du diese Leute zulässt und sie Einfluss auf dich nehmen können. Dann passiert das Schlimmste, was sein kann als Künstler: du verlierst dich selber. Du verlierst deinen Weg, du verlierst den klaren Blick. Und das ist mir passiert." Wow! Was für eine emotionale Worte! Doch zum Glück ließ sich Vanessa nicht unterkriegen...

Vanessa Mai hat schon wieder neue Pläne

Auch für die nächsten Monate hat Vanessa schon jetzt wieder eine Vielzahl von Plänen. Sie ergänzt: "Album und Tour, das ist schon viel. Und dann lasse ich mich echt überraschen. Auch das ist was, was ich mitbekommen und gelernt habe. Es kommt, wie es kommen muss, und es kommt es kommt eh so, wie du es nicht planst. Und ich bin offen für alles, was auch mich zukommt, und genieße. Ich denke auch nicht mehr so weit in die Zukunft, weil ich finde es immer sehr undankbar, zu denken, dass du in zehn Jahren noch auf dieser Welt lebst gesund. Sei gesund und dann genieße es." Vanessa ist und bleibt einfach eine absolute Power-Frau…

