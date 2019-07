Vanessa Mai: Bikini-Foto aufgetaucht! Ihre Fans sind entsetzt!

Reddit this

Oh je! Harte Worte für Vanessa Mai! Obwohl sich die Beauty eigentlich immer auf ihre Fans verlassen kann, muss sie nun eine bittere Klatsche verkraften!

Was ist nur bei los? Für gewöhnlich wird die Sängerin von ihren Fans stets mit einer Vielzahl von Komplimenten überschüttet. Doch jetzt der Schock...

Andrea Berg: Gemeine Attacke von einer Kollegin

Vanessa Mai teilt Schnappschuss und erntet Kritik

Via postet Vanessa Mai nun ein Foto, welches sie beim "SWR"-Sommerfestival in voller Aktion auf der Bühne zeigt. Vanessa trägt zu ihrem Auftritt eine Jogginghose und obenrum ein Bikinioberteil, sodass ihre Anhänger einen perfekten Blick auf den durchtrainierten Body der Sängerin werfen können. Eigentlich ein gelungener Schnappschuss. Für ihre Anhänger jedoch ein absolutes "No-Go".

Vanessas Fans sind entsetzt

Wie unter dem Post der deutlich wird, sind einige ihrer Follower von Vanessas Outfit überhaupt nicht begeistert. So kommentieren sie: "Wie fürchterlich das immer aussieht. Jogginghose und Bikinioberteil" sowie "Wenn man mit der Stimme nicht überzeugen kann, dann muss man halt halb nackt rumhüpfen." Oh je! Was Vanessa über diese harten Worte denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab sie dazu noch kein Statement ab...