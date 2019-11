Vanessa Mai: Bittere News nach ihrem "Schlag den Star"-Sieg!

Reddit this

Am Samstag ging es bei "Schlag den Star" um die Wurst! Fünfeinhalb Stunden kämpfte gegen Luna Schweiger um den Sieg. Die Zuschauer werfen dem Sender jetzt Schiebung vor…

Hatte Luna Schweiger einen Vorteil?

Der Grund für die Vorwürfe: Das Spiel "Reck-Drehung". Die beiden Damen sollten so viele Umdrehungen am Reck machen wie möglich. Doch es gab nicht die gleichen Voraussetzungen. Während Vanessa bei Lunas Verssuchen eine Augenmaske und Kopfhörer trug, durfte ihre Gegnerin alles mitansehen. "Ich checks nicht. Also dass Vanessa beim ersten Mal nicht zugucken durfte, verstehe ich ja noch... Aber wieso darf Luna jedes Mal gucken? Wäre Vanessas Taktik besser, hätte Luna ja einen Vorteil?", beschwerte sich beispielsweise eine Userin auf Twitter.

Und auch beim Spiel "Kinofilme" gab's Ärger. Denn angeblich war Vanessas Buzzer kaputt. "Lunas geht viel schneller!", pöbelte sie in der Sendung. Luna lag fast die ganze Zeit vorne. Doch gegen Ende holte Vanessa doch noch auf - und sicherte sich doch noch die 100.000 Euro.

