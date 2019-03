Vanessa Mai: Das ist das Geheimnis hinter ihrem Sixpack

Durchtrainierter denn je!

Fans war es schon immer klar: In schlägt ein echtes Sportlerherz!

Während sich die Sängerin schon immer fit und sportlich präsentierte, legte sie in den letzten Wochen noch eine Schippe drauf und trainierte mit einem Personal Trainer - doch das ist nicht der einzige Trick, der ihr zu ihrer gestählten Figur verhilft...

Frühstück als Mittagessen: Vanessa Mai verrät ihren Figur-Tipp

Im Gespräch mit der Bild erklärte Vanessa Mai, dass Bewegung ein wichtiger Bestandteil ihres Tages ausmacht:

"Zur Zeit probiere ich jeden Tag, Sport zu machen. Entweder zu Hause ein Workout oder ich treffe mich mit meinem Fitness-Coach in einem Studio", so die 26-Jährige.

Es gäbe jedoch noch ein anderes Geheimnis, das hinter ihrer sportlichen Silhoutette steckt:

"Ich habe in den letzten Wochen Gefallen am Intervallfasten gefunden. Bei mir heißt das: 8 Stunden am Tag zwischen 12 und 20 Uhr esse ich ganz normal und dann wird 16 Stunden gefastet. Mein Frühstück ist also eher ein Mittagessen. Meistens mache ich mir dann ein Porridge mit Früchten und einen frisch gepressten Shake."

Ein Plan, der sich auszuzahlen scheint - so kommt auch Ehemann Andreas Ferber nicht umher, die beachtlichen Muskeln seiner Frau zu bemerken:

"Der drückt mir schon ab und zu mal einen doofen Spruch. Aber ich bekomme halt auch mal öfter das Gurkenglas aufgeschraubt", kommentiert Vanessa Mai lachend.