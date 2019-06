Vanessa Mai: Dieser zuckersüße Schnappschuss begeistert ihre Fans!

Das Vanessa Mai mit ihren Fans immer wieder sexy Schnappschusse aus ihrem Alltag teilt, ist definitiv nichts Neues. Ihr neustes Foto sorgt nun allerdings für ganz besonders viel Aufsehen! Der Grund: Vanessa hält auf dem Bild noch eine zuckersüße Überraschung für ihre Fans bereit...

Vanessa begeistert ihre Fans

Via teilt Vanessa nun ein Bild mit ihren Fans, welches absolut alle Hotness-Rekorde schlägt. Der Grund: Vanessa ist auf dem Bild lediglich mit einem Badeanzug bekleidet und posiert lasziv auf einer Treppe. Dazu kommentiert sie: "Treppe zum Himmel." Doch nicht nur Vanessa sorgt mit diesem Foto bei ihren Fans für jede Menge Begeisterung...

Vanessa zeigt ihren süßen Nachwuchs

Obwohl Vanessa auf dem Foto ein echter Hingucker ist, stielt ihr süßer Vierbeiner der fast die Show. Dieser sitzt nämlich nur ein paar Zentimeter von Vanessa entfernt auf der Treppe und schaut verträumt in Richtung Kamera. In den Kommentaren zu lesen: "Erinnert mich ein bisschen an Kleopatra mit ihrem Gepard" sowie "Sehr, sehr schönes Foto. Also Ikaro posiert schon genau wie du. Echt süß." Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum. Mal sehen, mit welchem zuckersüßen Foto uns Vanessa als nächstes überraschen wird. Wir freuen uns schon jetzt...