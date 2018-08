Vanessa Mai: Dieses Foto sorgt bei ihre Fans für einen Shit-Storm!

Oh je, arme ! Dass die Schlagersängerin ihre Fans des Öfteren mit einem sexy Auftritt überrascht, ist definitiv nichts Neues. Die Resonanz darauf: stets positiv - bis jetzt! Denn nun die Wende! Für einen sexy Schnappschuss kassiert Vanessa nun eine heftige Fan-Kritik! Doch warum?

Vanessa Mai: Erschütternd, was jetzt herauskommt!

Vanessa Mai: Dieser Schnappschuss sorgt für Unmut

Bei einem von Vanessas jüngsten " "-Posts ist der "Hotness"-Faktor definitiv vorprogrammiert. Der Grund: Vanessa teilt mit ihren Followers einen Schnappschuss, der ihre sexy "Kehrseite" perfekt in Szene setzt. Mit einem knappen Höschen streckt Vanessa ihren trainierten Knack-Po gekonnt in die Kamera und guckt dabei verschmitzt über ihre Schulter. Für ihre Fans eigentlich ein schöner Anblick. Doch jetzt der Schock! Was folgt ist ein regelrechter Shit-Storm gegen die Sängerin...

Vanessa Mai: Ihre Fans sind entsetzt!

Wie unter Vanessas Bild deutlich wird, sind ihre sonst so treuen Anhänger von dem Po-Foto alles andere als begeistert. So kommentieren sie den Schnappschuss mit einer Reihe von fiesen Anfeindungen gegen die Schlagerprinzessin. Es ist zu lesen: "Jetzt wird's echt übertrieben! Ich mag die Musik und Vanessa wirklich gern aber das hat nix mehr mit Schlager zu tun!" sowie "Zweifelst du etwa an deiner Musik oder warum diese (fast schon) 'Piep Show'". Definitiv harte Anfeindungen! Was Vanessa darüber denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sie sich noch nicht dazu...