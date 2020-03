Vanessa Mai: Emotionale Gefühlsbeichte! Jetzt platzt es aus ihr heraus

Arme Vanessa Mai! In einer emotionalen Gefühlsbeichte verrät sie, wie sehr sie in den letzten Jahren gelitten hat...

Plötzlich hatte sie keine Kraft mehr. Vor einigen Monaten musste sich eine Auszeit gönnen und auf ihren Körper hören. Der ständige Leistungsdruck machte die Sängerin so fertig, dass sie unbedingt eine Pause brauchte.

Vanessa Mai: Psycho-Kollaps! Ihr Glück ist erneut zerbrochen!

Emotionale Gefühlsbeichte

Im MDR-„Riverboat“ sprach die 27-Jährige am Freitag über die wohl schwerste Zeit in ihrem Leben. „Wenn man über Vanessa Mai liest, dann kommt ganz oft: Ist ehrgeizig!", so die Sängerin. Doch das habe sich mittlerweile geändert. „Ich bin zur Vernunft gekommen, bevor ich 30 wurde. Gott sei Dank. Ich glaube, ich habe immer noch einen Ehrgeiz in mir, aber auf einem gesunden Weg. Natürlich gab es da so ein paar Dinge, die passiert sind. Es war ein langer Prozess, in dem ich zu mir gefunden habe."

In den letzten Jahren gönnte Vanessa sich einfach keine Ruhe. „Ich habe sehr viel erlebt und konnte es kaum genießen“, erinnerte sie sich in der Show zurück. „Im Nachhinein bereue ich es, dass ich nicht auf Leute gehört habe, die es gut mit mir meinten. Ich hätte auch gerne mehr genossen und festgehalten.“

Ehe-Drama! Was ist nur bei Vanessa Mai los?