Vanessa Mai: Heißes Oben-ohne-Foto begeistert die Fans!

Oh là, là! So sexy haben wir Vanessa Mai noch nie gesehen. Auf Instagram zeigt sich die Sängerin jetzt komplett oben ohne!

gehört definitiv zu den größten deutschen Schlagerstars. Doch nicht nur mit musikalischen Talent, sondern auch mit spektakulären Bühnenshows und knappen Outfits begeistert sie ihre Fans. Aktuell erholt sich die 26-Jährige mit ihrem Mann Andreas Ferber im Urlaub in Kroatien - doch auf ihren heißen Anblick müssen ihre -Follower trotzdem nicht verzichten. Auf dem neuesten Schnappschuss rekelt sie sich nur mit knapper Badehose und Taucherbrille bekleidet auf einem Boot. Vanessas nackte Brüste sind lediglich mit zwei kleinen Sternen bedeckt. Heißer geht's nicht!

Vanessa Mai: Eiskalt betrogen!

„Halleluja, dieser Körper kann sich sehen lassen!“

Kein Wunder, dass sich ihre Fans bei diesem Anblick gar nicht mehr einkriegen. "Hammer Body", "Wer kann, der kann" und "Halleluja, dieser Körper kann sich sehen lassen", lauten nur einige der vielen Komplimente. Doch nicht bei allen Followern kommt das heiße Bild gut an. "Zieh dir bitte mal was an!" und "Langsam bist du nur noch billig", beschweren sie sich. Bereits in der Vergangenheit sorgte die Sängerin mit freizügigen Fotos immer wieder für Wirbel. Erst kürzlich postete Vanessa ein Bild, auf dem sie ihren halbnackten Po in die Kamera hielt.