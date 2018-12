Vanessa Mai: Jetzt lüftet sie ihr süßes Geheimnis!

Auf ihrem Account postete Vanessa ein Bild von sich im weißen Blazer mit Mega-Ausschnitt. Unter ihrer Brust ist deutlich ein roter Fleck zu erkennen. Dazu zitierte sie den ehemaligen amerikanischen Außenminister Henry Kissinger: "Accept everything about yourself – I mean everything, you are you and that is the beginning and the end – no apologies, no regrets" (Akzeptiere alles an dir – ich meine wirklich alles. Du bist du, vom Anfang bis zum Ende – keine Entschuldigungen, keine Reue).

Vanessa steht zu ihrem Makel

In einem -Video klärte sie auf, was es mit ihrem dem roten Fleck auf sich hat. "Ich habe ein Feuermal unter der rechten Brust. Das habe ich seit der Geburt. Mich stört es tatsächlich nicht, ich sehe das schon gar nicht mehr“, sagte sie. Und fügte scherzhaft hinzu: „Mama hat immer gesagt: 'Mach dir keine Sorgen, das sieht man nicht mehr, wenn du älter bist.' Sie hat aber nicht berücksichtigt, dass ich einfach nur ein A-Körbchen habe und da halt nichts drüber hängt."

Vanessa Mai: Heißer Schnappschuss! DIESES Foto zeigt sie oben ohne!

Vanessa Mai macht ihren Fans Mut

Warum das mutige Bild gerade jetzt postete? "Weihnachten steht vor der Tür, das Fest der Liebe. Es ist für mich die schönste Zeit im Jahr! Und ich glaube, dass etwas dran ist an dem Spruch ‚Nur wer sich selbst liebt, kann auch geliebt werden.‘ Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir lieber jemand anders als wir selbst sein wollen – aber hey, dann würde was fehlen in dieser Welt... Es ist okay, dass du nicht wie die Anderen bist", sagte sie gegenüber der "BILD"-Zeitung. Wie recht sie damit hat!