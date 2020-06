Vanessa Mai: Jetzt packt sie über die Trennung aus!

Gegenüber "Bild" erklärt Vanessa Mai jetzt jedenfalls: "Die Entscheidung habe ich in Absprache mit Andreas Ferber, meinem Ehemann und Manager, sowie meiner Plattenfirma getroffen." Wie sie erklärt, gab es zwischen ihr und Dieter Bohlen Unstimmigkeiten in der Auswahl der Titel. So veröffentlichte sie einen Song, der nicht von Dieter stammte. "Man kann sich vorstellen, dass er darüber nicht begeistert war."