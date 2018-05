Vanessa Mai: Jetzt packt sie über ihr Ehe-Leben aus

Welch unerwartete Neuigkeiten von Vanessa Mai! In der letzten Zeit war das Schlagersternchen hauptsächlich durch ihren schweren Unfall in den Schlagzeilen. Ihre Fans waren dabei in großer Sorge um ihr Idol – mittlerweile geht es der 26-Jährigen jedoch besser. Um dies mit ihren Anhänger zu teilen, überrascht Vanessa diese nun mit einer ehrlichen Ehe-Beichte...

Vanessa Mai: Jetzt spricht sie Klartext!

Vanessa Mai: So fühlt sie sich als Ehefrau

Vanessa musste in den letzten Wochen definitiv Stärke beweisen. Nach einem schlimmen Bühnenunfall war die Sängerin tagelang außer Gefecht gesetzt. Ein Glück, dass sie während dieser Zeit vor allem auf die Unterstützung von Ehemann Andreas Ferber setzten konnte. Die beiden sind seit fast einem Jahr verheiratet und feiern demnächst ihren ersten Hochzeitstag. Doch wie geht es Vanessa in ihrer Rolle als Ehefrau? Gegenüber "Gala" berichtet sie: "Die Zusammengehörigkeit fühlt sich durch die Ehe doller an. Ich fremdele aber mit den Begriffen 'Mann' und 'Frau'. Wenn ich zum Beispiel sage: 'Mein Mann kommt gleich' – das finde ich komisch." Ehrliche Worte, die tief in Vanessas Eheleben blicken lassen. Und wie sehen ihre Pläne für den ersten Hochzeitstag aus?

Vanessa Mai: Ihre Hochzeitstags-Pläne!

Wie Vanessa weiter verrät, haben sie und Andreas noch keine konkreten Pläne für ihren großen Tag. So fügt sie hinzu: "Ich glaube, ich habe da einen Termin. Aber Andis Mutter Christa hat uns zur Hochzeit eine Kerze geschenkt, die man an diesem Tag anzündet. Das werden wir ganz sicher machen." Mal sehen, ob sie diesen Moment auch mit ihren Fans bei Social Media teilen wird...