Vanessa Mai: Jetzt schüttet sie ihr Herz aus!

Emotionale Worte von Vanessa Mai! In einer rührenden Beichte schüttet die Sängerin ihren Fans nun ihr Herz aus...

Es wird nicht ruhig bei ! Erst kürzlich verriet die Sängerin, dass sie ab sofort in der -Verfilmung "Nur mit Dir zusammen" vor der Kamera zu sehen ist. Nun die nächste Neuigkeit...

Vanessa schüttet ihr Herz aus

Via Instagram lässt Vanessa Mai nun die Gefühls-Bombe platzen und teilt ein Foto mit ihren Fans, auf dem sie nachdenklich von einem Hausdach in die Ferne blickt. Dazu kommentiert die : "Es gibt immer tausend Gründe, etwas nicht zu tun. Aber wichtig ist doch dieser eine, verdammt gute Grund, es doch zu tun." Wow! Was für emotionale Worte, die von ihren Fans nicht lange unkommentiert bleiben!

Vanessas Fans sind gerührt

Wie unter dem Post der Sängerin deutlich wird, hat sie mit ihren Worten bei ihren Anhängern voll ins Schwarze getroffen. So schreiben sie zu dem Post: "Wahre Worte, du hast so recht" sowie "1000 Gründe etwas nicht zu tun‘, oft aus Mutlosigkeit, Angst oder Bequemlichkeit. Nachher ist man dann glücklich und stolz, es doch getan zu haben - weil es genau das Richtige war." Ob uns Vanessa in der nächsten Zeit mit noch mehr emotionalen Posts dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein...

