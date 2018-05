Vanessa Mai: Jetzt spricht sie Klartext!

Das sind definitiv überraschende Nachrichten von Vanessa Mai. Noch kürzlich sorgte das Schlagersternchen mit ihrem Horror-Unfall für jede Menge Aufsehen. Vor allem ihr Krankenhausaufenthalt war dabei ein viel diskutiertes Thema. Viele Fans fragten sich, wie es ihrem Idol wirklich geht. Doch jetzt die Entwarnung! In einem ehrlichen Statement spricht sie jetzt Klartext und berichtet über ihren Gesundheitszustand.

Dieter Bohlen spricht Klartext zur Trennung von Vanessa Mai

Vanessa Mai: Ihre Fans waren in Sorge

Nachdem die Mitteilung über Vanessas Bühnenunfall an die Öffentlichkeit geriet, beschäftigte ihre Anhänger vor allem eine Frage: Wann wird Vanessa wieder auf der Bühne stehen? Viele sorgten sich um ihr Idol und warteten sehnsüchtig auf ein Feedback der Sängerin. Bis jetzt! Wie es scheint, geht es Vanessa mittlerweile wieder besser...

Vanessa Mai: Ihr geht es wieder gut

Wie Vanessa Mai jetzt berichtet, habe sie sich von ihrem schlimmen Unfall wieder gut erholt. So berichtet sie gegenüber "Promiflash": "Mir geht's besser, würde ich sagen, als je zuvor tatsächlich. Also ich bin unglaublich glücklich und zufrieden geworden." Ehrliche Worte, die zeigen: Vanessa ist wieder ganz die Alte. Ihrer kommenden Tour steht also nichts mehr im Weg. Zum Glück!