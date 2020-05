Vanessa Mai: Jetzt spricht sie über die traurige Trennung!

Oh je! Traurige Nachrichten von Vanessa Mai! Die Schlager-Prinzessin wendet sich nun mit einer bitteren Beichte an ihre Fans...

Huch, so kennen wir ja gar nicht! Eigentlich ist die Power-Frau für ihre lockere und fröhliche Art bekannt! Doch jetzt das Traurige...

Vanessa Mai spricht über die Trennung

Wie Vanessa Mai nun berichtet, setzte ihr in der aktuellen Station vor allem die Trennung von ihrer Familie gewaltig zu. So verrät sie gegenüber " "-"Brisant": "Normalerweise gehen wir zu meiner Familie nach Kroatien. Ich würde sie natürlich schon gern sehen. Ich glaube, da muss man einfach gucken, wie die Lage sein wird." Oh je! Unterkriegen lässt sich Vanessa davon jedoch nicht! So berichtet sie weiter, dass sie auch die Zeit zu Hause in vollen Zügen genießt!

Vanessa ist gerne zu Hause

"Aber bei uns zu Hause ist es auch wirklich schön. Ich bin gerne bei uns zu Hause, das ist auch ein bisschen wie Urlaub. Aber ja, es ist alles noch in der Schwebe, das ist echt schwierig. Ich glaube, von einen Tag auf den anderen mal schauen und nicht so viel planen. Kommt eh immer alles anders", fügt Vanessa abschließend hinzu und beweist damit erneut, dass sie sich so schnell nicht unterkriegen lässt! Bleibt somit nur zu hoffen, dass sie sich diese positive Art auch zukünftig beibehält!

