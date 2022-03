Vanessa Mai: Mega-Ausraster! Ihr platzt der Kragen

Eigentlich begann die Fragerunde auf dem Instagram-Account der Sängerin als lockere Runde, damit die Fan-Community ihr Idol besser kennenlernen können. Einige fragten die Sängerin nach Stylingtipps, andere wollten wissen, was das Lieblingsessen des Schlagerstars ist. Doch bei der Frage "Wann kommt der Nachwuchs?" platzt Vanessa Mai der Kragen. "Ich kann solche Fragen überhaupt nicht ab", wetterte der Schlagerstar und ärgerte sich weiter: "Sowas sollte man auch keine Frau einfach so fragen."

Hintergrund des Ausrasters ist die Solidarisierung mit Frauen in verschiedenen Situationen. "Eine Frau will keine Kinder, eine Frau versucht verzweifelt Kinder zu bekommen, eine Frau kann keine Kinder bekommen, eine Frau hat schon Fehlgeburten oder Ähnliches erlitten“, schreibt Vanessa in ihrer Instagram-Story. Für Mai steht auf jeden Fall fest, dass Kinderplanung ein sehr sensibles Thema ist.

Wie die Schlagerikone selbst zur Thematik Kinderwunsch steht, bleibt unklar. Doch für die Sängerin ist das Thema eindeutig zu privat, um es auf Social Media zu diskutieren...