Vanessa Mai: Schlimme Enthüllung aus ihrer Vergangenheit!

Welch schlimme Neuigkeit von Schlagersternchen ! Dass die Schönheit so schnell nichts aus der Bahn werfen kann, ist den meisten ihrer Fans bereits bekannt. Doch jetzt der Schock! In einer emotionalen Beichte gibt Vanessa nun tiefe Einblicke in ihr Inneres und zeigt dabei, dass sie nicht immer so stark ist, wie es nach außen hin scheint...

Vanessa Mai: Gemein hintergegangen

Vanessa Mai: Sie ist eine Kämpfernatur

Erst vor einigen Monaten schockte Vanessa Mai ihre Fans noch mit ihrem schlimmen Bühnen-Unfall und sorgte dabei für jede Menge Aufsehen. Das sich Vanessa von diesem schlimmen Ereignis allerdings nicht so schnell unterkriegen ließ, bewies die in den darauffolgenden Wochen immer wieder. Vanessa zeigte Stärke und konnte sich mittlerweile zum größten Teil von den Folgeerscheinungen des Unfalls erholen. Umso trauriger somit eine der neusten Nachrichten des Schlagersternchens. In einem rührenden Statement eröffnet Vanessa ihren Fans nun ein trauriges Geheimnis aus ihrer Vergangenheit.

Vanessa Mai: Ihre Kindheit war nicht immer leicht

Wie Vanessa nun berichtet, musste sie während ihrer Schulzeit schlimme Mobbing-Attacken über sich ergehen lassen. Vanessa verrät gegenüber "Gala": "Ich kann das gut nachempfinden, weil ich mir auch Gemeinheiten anhören musste." Sie fügt hinzu: "Ich werde noch heute als arrogant abgestempelt." Ebenfalls verrät sie: " (...) Als ich bei Fotos hochgeladen habe, auf denen ich ungeschminkt war und man meine Dehnungsstreifen an den Beinen sehen konnte, haben mir tatsächlich Leute geschrieben, dass sie mich erst jetzt nett finden. Dabei bin ich ein harmonieliebendes Ding." Welch traurige Beichte! Ein Glück, dass Vanessa mittlerweile eine Schar von Fans um sich versammeln konnte, die immer hinter ihrem Idol stehen!