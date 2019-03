Vanessa Mai: Schlimme Verkündung!

Danach ging es Vanessa sogar so schlecht, dass einige ihrer Auftritte abgesagt werden mussten. Dann die Wende! Vanessa schien es wieder besser zu gehen. Sie kehrte zurück auf die Bühne.

Doch jetzt das Traurige! Wie Vanessa nun verrät, geht es ihr schlechter, als viele vermuten...

Vanessa Mai: Schlimmer gesundheitliche Probleme!

Arme ! Nach ihrem schlimmen Unfall wurde es vorerst still um die Schlager-Prinzessin. Immer wieder machten Meldungen die Runde, in denen Berichtet wurde, wie schlecht es der Schönheit wirklich gehen würde. Doch dann die Wende! Vanessa meldete sich bei ihren Fans zurück und stand für sie sogar wieder auf der Bühne. Wirklich gesund ist sie allerdings immer noch nicht. So berichtet sie im " -Fernsehgarten" gegenüber : "Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, es ist alles supi." Ebenfalls fügt sie hinzu: "Habe permanent Schmerzen." An Aufgeben denkt Vanessa dennoch nicht...

Vanessa Mai: Sie zeigt sich kampfbereit

Obwohl Vanessa sogar von ihren Ärzten gesagt bekam, dass sie nie wieder so tanzen kann wie rüher, zeigt sich die Schlagersängerin kampfbereit. So erläutert sie: "Aber ich glaube da nicht dran. Ich werde nicht aufgeben." Ehrliche Worte, die zeigen: Vanessa ist eine absolute Power-Frau. Ist zu hoffen, dass sie ihre Willensstärke weiterhin beibehält!