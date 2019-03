Reddit this

Vanessa Mai: Schock-Entdeckung versetzt sie in Angst und Schrecken!

kann es kaum fassen! Als sie am Freitag in der Maske in Köln saß und sich auf ihren -Auftritt vorbereiten ließ, machte sie eine überraschende Entdeckung – auf ihrem eigenen Kopf!

Vanessa Mai hat graue Haare

Die 26-Jährige erblickte ihr erstes graues Haar. „Man sieht‘s nicht, oder? Das ist ein ... Leute, ich hab graue Haare“, schluchzt sie in ihrer Insta-Story. Ihren Stylisten Ben Mayer erwischte es sogar noch etwas früher „Ich hatte meins mit 21“, verrät er. „Die sind immer etwas fester.“

Zum Glück raffte sich die Sängerin schnell wieder auf. „Leute, nix gegen graue Haare, ja, ist alles easy, alles cool, das ist die Natur und alt werden ist superschön”, sagt sie in einem weiteren Video. „Aber ich war einfach mal geschockt, dass ich mit 26 Jahren ein graues Haar hab. Jetzt weiß ich, wie du dich fühlst”, stichelt sie gegen Ben.

Also: Alles halb so schlimm!