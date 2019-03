Vanessa Mai: Schock-Nachricht für die Fans!

Reddit this

Schock für die Fans! Vanessa Mai verkündet via Instagram die traurigen Nachrichten...

Die Fans von Vanessa Mai müssen jetzt ganz stark sein. Die Schlagersängerin wird im Herbst doch nicht auf große Arena-Tour gehen.

Das ist der Grund für die Tour-Absage

Auf ihrem -Account erklärt Vanessa, warum: "Ich befinde mich seit einiger Zeit in einem wahnsinnig kreativen Schaffensprozess, das bekommt ihr vielleicht mit. Und ihr wisst: Ich habe keine Angst vor Veränderung. Ich liebe sie! Genauso liebe ich es, Euch alle mit auf diese Reise zu nehmen und möchte dabei immer ehrlich zu euch sein - auch das wisst ihr!" Zurzeit arbeitet sie fleißig an neuen Songs. "Für diesen Prozess brauche ich einfach noch ein bisschen mehr Zeit. Mit dieser Entscheidung kann ich Euch aber auch versprechen: Das Beste liegt vor uns!", so die 26-Jährige weiter.

Wann werden die Konzerte nachgeholt?

Die bereits gekauften Tickets können einfach bei den jeweiligen VVK-Stellen zurückgegeben werden. Ein neuer Termin steht zwar noch nicht fest, aber Vanessa will ihn sobald wie möglich bekannt geben. "Es tut mir leid für die Umstände, aber ich bin sicher, dass ihr mich versteht – und wir uns bald auf der Bühne wiedersehen!"