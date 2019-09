Vanessa Mai: Süße Beichte! "Es kommt ein Baby"

könnte momentan nicht glücklicher sein! Vor zwei Jahren gab sie ihrem Mann Andreas Ferber das Ja-Wort auf Mallorca. Doch damit nicht genug! Jetzt arbeiten die beiden auch musikalisch wieder zusammen...

Vanessa Mai kündigt "ein Baby" an

"Es kommt ein Baby und es wird den Namen 'Für immer' tragen", verkündete Vanessa stolz während eines Livestreams auf . "Es heißt 'Für immer', weil es für unsere Verbindung steht. In diesem Album steckt so viel Erfahrung und Herzblut drin", erklärte sie weiter. Und das Beste: Ihr Mann war zum ersten Mal seit der ersten Platte ihrer Band Wolkenfrei wieder mit an Bord. "Das Schöne ist, dass Andreas und ich an jedem Lied zusammengearbeitet haben, Fotos gemacht haben und so weiter. Niemand hat uns reingeredet."

Vanessa Mai ist ein echtes Multitalent

Ja, für Vanessa läuft es momentan richtig rund. Doch nicht nur mit der Musik will sie in Zukunft für Aufmerksamkeit sorgen. Erst kürzlich ergattertet die 27-Jährige ihre erste Schauspiel-Rolle. In dem Film "Nur mit dir zusammen" wird sie eine Musikerin an der Seite von " "-Star Axel Prahl spielen. Mal sehen, mit welchen Projekten uns Vanessa als nächstes überrascht...

